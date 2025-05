Tradimento, nuova variazione d’orario: la bella notizia per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin stanno conquistando sempre più telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Ogni giorno le puntate sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 20%. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato una nuova variazione d’orario che siamo sicuri farà felici i fan di Tradimento. In particolare, la puntata del 10 maggio andrà in onda prima sui teleschermi di Canale 5. L’appuntamento inizierà a partire dalle ore 14:45 subito dopo Beautiful, la soap opera che racconta le vicende di una casa di moda americana. Una bella notizia per i fan, dato che in precedenza l’orario di partenza era stato fissato per le 15:10.

Tradimento, la puntata del 10 maggio inizia prima

La puntata di Tradimento in onda il 10 maggio su Canale 5 andrà in onda qualche minuto prima rispetto all’orario di partenza fissato. Ma cosa succederà nel corso del nuovo appuntamento? Le anticipazioni della serie tv con Vahide Percin raccontano che Guzide apparirà convinta che dietro all’accusa di corruzione ci sia lo zampino di Tarik. In realtà, sarà un piano organizzato da Ipek con l’aiuto di Serra. Intanto Kahraman mostrerà il video di Oylum che incontra il sicario di Behram a Nazan. Quest’ultima apparirà scettica. Allo stesso tempo, la ballerina deciderà di aspettare a chiedere il divorzio, in quanto sicura che Mualla si sia convinta a staccare la spina a Behram, ormai in stato vegetale dopo l’agguato avvenuto davanti all’ospedale.