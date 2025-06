La notte nel cuore, anticipazioni terza puntata 8 giugno: Nuh rischia la vita per salvare Sumru

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo di ascolti ieri 1 giugno, i fan de La notte nel cuore si stanno chiedono cosa succederà nella terza puntata in onda l’8 giugno sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca raccontano che Sumru intrappolata nella casa invasa dalle fiamme subirà una grave intossicazione da fumo. Nuh riuscirà eroicamente a mettere in salvo sua madre, portandola fuori dall’abitazione. Tuttavia anche il giovane riporterà dei seri danni ai polmoni dovuti all’esalazione dei fumi sprigionati nell’incendio. Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh e Melek verranno celebrati come due eroi per aver portato in salvo Sumru, destinata a morire nel rogo. Durante la convalescenza, la donna riconoscerà il valore del gesto altruistico del figlio. Alcuni crederanno che sia stato un segno del destino, tanto da attribuire ai due gemelli un ruolo di protezione all’interno della famiglia.

La notte nel cuore anticipazioni 8 giugno: Tahsin vuole acquistare la proprietà Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore in onda l’8 giugno su Canale 5 raccontano che Tahsin diventato ormai un uomo affermato ritornerà con l’intenzione di vendicarsi della famiglia Sansalan. Nuh, intanto, verrà dimesso dall’ospedale, tanto da ricevere una proposta di lavoro da Samet. Tahsin apparirà intenzionato ad acquistare la proprietà dei Sansalan per avere sempre più potere. Allo stesso tempo, Cihan offrirà un passaggio a Melek per passare un po’ di tempo insieme a lei. Ma il gesto dell’uomo sarà seccamente respinto dalla fisioterapista, che gli ricorderà che è un uomo in procinto di sposare Sevilay. L’atteggiamento della donna scuoterà Cihan che verrà incoraggiato da Nahime a proseguire la conoscenza con il suo vero amore.