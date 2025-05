Tradimento, come finisce per Oylum: avrà il lieto fine? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oylum Yanersoy è tra le protagoniste assolute di Tradimento, la serie tv turca di grande successo sui teleschermi italiani. Ogni puntata registra oltre 2 milioni di telespettatori sia al pomeridiano che in prime time. Tra le storyline che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano vi è quella forma da Oylum, Kahraman e Tolga. Le anticipazioni di Tradimento annunciano che molto presto il triangolo amoroso troverà la sua risoluzione. In particolare, la ballerina sceglierà di diventare la moglie del cugino di Behram dopo aver capito che è l’uomo giusto per crescere una famiglia. La donna apparirà molto risentita dal comportamento di Tolga, che si recherà con un gruppo di uomini armati a villa Decleli per liberarla. Oylum e Kahraman diventeranno marito e moglie in una cerimonia ricca di imprevisti. La polizia irromperà sul posto per porre in arresto Mualla, la quale seppellirà Behram in un giardino di un’abitazione di sua proprietà.

Tradimento anticipazioni: Oylum attende un figlio da Kahraman

Ma quale sarà il destino di Oylum? Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che dopo le morti di Yesim e Tolga si assisterà ad un salto temporale di un anno. Tutta la famiglia si radunerà a casa di Guzide per festeggiare il secondo compleanno di Can. Alla festa saranno presenti Oylum in attesa di un nuovo bambino dal marito Kahraman e Mualla. Inoltre ci saranno Guzide insieme a Sezai con la piccola Oyku che verrà adottata da loro in seguito alla morte di Yesim. Grande assente Tarik che finirà in carcere per i crimini commessi. Lieto fine quindi per Oylum e Kahraman.