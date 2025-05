Tradimento cambia programmazione nel weekend: la bella sorpresa per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il flop clamoroso di The Couple ha costretto Mediaset a correre ai ripari stravolgendo l’intera programmazione. A tal proposito, ci saranno delle clamorose novità. Maria Corleone 2 infatti si sposterà dalla serata di martedì a quella di domenica sera. Tradimento, invece, subirà un importante cambio di programmazione. La serie tv turca raddoppierà gli appuntamenti in prima serata nella settimana in onda dal 6 al 9 maggio sui teleschermi di Canale 5. Restano confermate le puntate di Tradimento in onda al pomeriggio. Inoltre la serie tv subirà delle modifiche importanti anche nel weekend. Le vicende di Guzide e Tarik andranno in onda con un doppio appuntamento di sabato e domenica prima dei consueti appuntamenti con Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin.

Tradimento anticipazioni puntata 3 maggio

Tradimento continua il suo grande successo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca sta appassionando oltre 2 milioni di telespettatori ogni giorno in Italia. Le anticipazioni della nuova puntata in onda il 3 maggio su Canale 5 rivelano che Tolga farà una scoperta importantissima quando apprenderà che Oylum ha deciso di rimanere a vivere a casa Decleli. L’uomo mostrerà un filmato a Guzide, che prometterà di fare qualsiasi cosa pur di salvare sua figlia. Allo stesso tempo, Tolga non crederà che Selin sia incinta di un bambino. La donna confesserà di non aver preso la pillola anticoncezionale. Kahraman, invece, scoprirà che Mualla costringe Oylum a vivere a casa per vedere suo figlio Can.