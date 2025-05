Tradimento cancellato su Canale 5: il cambio di programmazione che non fa felici i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Guzide hanno raggiunto un nuovo record di ascolti in questo ultimo periodo con oltre 2 milioni e 600 mila telespettatori. Numeri davvero importanti per la dizi turca, che è già stata confermata anche per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Nel corso delle ultime ore, però, il portale Blasting News ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà affatto ai milioni di fan che seguono le vicende di Guzide e Sezai. In particolare, Tradimento non andrà in onda lunedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Una decisione presa per permettere ai fan di festeggiare la festività senza perdere nemmeno un colpo di scena.

Tradimento sospeso il 2 giugno, The Family in onda con una max puntata

Se Tradimento rimarrà sospeso per il 2 giugno, chi continuerà la messa in onda saranno Beautiful e The Family, che sarà trasmessa a partire dalle 15:00 fino alle 17:00, quando poi prenderà la linea Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino. Le vicende di Guzide e Sezai torneranno regolarmente in onda a partire da martedì 3 giugno. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Guzide farà il suo ritorno a casa. L’ex giudice confiderà a Ozan tutto il suo dispiacere per la situazione creatasi con Ipek. Nel frattempo, Oylum arriverà all’ospedale di Izmit molto spaventata. Sarà qui che la ballerina scoprirà che Kahraman non è deceduto in un incidente stradale come le avevano fatto credere.