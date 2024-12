Tradimento anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: Guzide smaschera la doppia vita di Tarik

Dopo il successo della prima puntata di Tradimento, i telespettatori di Canale 5 si stanno chiedendo cosa succederà nel prossimo appuntamento in programma domenica 8 dicembre dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Guzide scoprirà la doppia vita di suo marito Tarik mentre indagherà su un caso limitrofo alla loro residenza estiva. La protagonista a questo punto deciderà di affrontarlo e smascherarlo durante una festa in famiglia. Dagli spoiler di Tradimento si evince che Guzide sconvolgerà la vita della seconda moglie di Tarik e della loro figlia. Allo stesso tempo, arriverà una grave notizia da Ankara: Oylum, altra figlia di Guzide rimarrà coinvolta in un incidente mortale. La giudice si precipiterà in ospedale dove scoprirà che sua figlia è accusata ingiustamente di omicidio stradale.

Tradimento, seconda puntata 8 dicembre: Guzide caccia di casa Tarik

Nella seconda puntata di Tradimento trasmessa l’8 dicembre, il pubblico scoprirà che il vero colpevole dell’incidente sarà Tim, il figlio dell’ambasciatore che si augurerà di evitare gravi conseguenze grazie alla sua posizione. Guzide e Sezai inseguiranno il giovane affinché non lasci il paese. Allo stesso tempo, Ozan e Kaan saranno alla ricerca dei fondi perduti. I giudici, intanto, richiederanno la custodia cautelare per Oylum nonostante sia difesa dall’avvocato e dal padre. Guzide e Sezai correranno in aeroporto per fermare l’aereo prima del decollo con Tim. La giudice – esasperata dai continui segreti di marito e figlia – deciderà di affrontarli direttamente. Alla fine, la protagonista caccerà di casa Tarik mentre Umit scoprirà che la sua abitazione è stata affidata a degli sconosciuti.