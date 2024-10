Endless Love chiude, arriva Aldatmak su Canale 5: la trama della nuova serie tv di Canale 5

Non manca molto al finale di Endless Love. La serie tv turca che narra la storia d’amore travagliata tra Nihan e Kemal ha ancora poche puntate da trasmettere prima del gran finale previsto per inizio 2025 sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset è già ai lavori per trovare una degna sostituta capace di non far rimpiangere Kara Sevda in termini di ascolti e di pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni, la rete di Piersilvio Berlusconi avrebbe comprato Aldatmak con Vahide Percin, già vista nei panni di Hunkar Yaman in Terra amara. La serie tv dovrebbe prendere il posto di Endless Love a partire dal 2025 nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Aldatmak: ecco di cosa parla la nuova serie tv di Canale 5

Aldatmak con l’attrice turca Vahide Percin debutterà nel 2025 al posto di Endless Love su Canale 5. Ma cosa parla la nuova serie tv turca che si preannuncia essere un nuovo successo per la rete ammiraglia Mediaset? Al centro di tutto c’è la protagonista Guzide ovvero una giudice di famiglia. L’avvocatessa sarà riconosciuta come la più onesta nel suo campo da sempre dalla parte della giustizia. Con questi valori la donna ha allevato i suoi due figli insieme a suo marito, con il quale è sposata da oltre 30 anni. La sua famiglia è composta dal marito Tarik ed i due figli Ozan e Oylum. Un segreto vecchio si abbatterà nella vita della giudice che sarà costretta ad abbandonare la sua professione per salvare uno dei suoi figli.