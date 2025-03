[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra passato e futuro: Manfredonia nel 1898 e il mio nuovo cammino nella storia patria

Navigando sul web, mi sono imbattuta in questa straordinaria immagine d’epoca della nostra città: una veduta panoramica di Manfredonia del 1898. Uno scorcio del passato che ci restituisce frammenti di vita, architetture e atmosfere di un tempo lontano, ricordandoci quanto sia preziosa la nostra memoria storica.

Un ritrovamento che oggi assume per me un significato ancora più speciale, perché proprio ieri ho avuto l’onore di essere ammessa come socia ordinaria della Società di Storia Patria per la Puglia, un’istituzione che da oltre un secolo tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nostra regione.

Essere parte di questa realtà, che riunisce studiosi e appassionati di storia, rappresenta per me un’ulteriore occasione per approfondire e promuovere la conoscenza delle nostre radici, in un’epoca in cui è più che mai necessario preservarle.

Un sentito ringraziamento al Cav. Vincenzo D’Onofrio per aver proposto il mio nome e al Prof. Lorenzo Pellegrino per essersi prodigato affinché questa ammissione fosse possibile. Ringrazio inoltre il Presidente Prof. Pasquale Corsi e il Consiglio Direttivo per questa opportunità, che accolgo con entusiasmo e dedizione.

La storia ci appartiene, custodiamola insieme!

Maria Teresa Valente