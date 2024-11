Tour Music Fest, attesa per la finalissima europea: c’è il rapper manfredoniano Davide Ognissanti in arte “La Mnòr”

La finalissima europea eleggerà il vincitore del Tour Music Fest con tutte le categorie musicali ed è in programma il 1 Dicembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale.