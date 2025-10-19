Totti e la smentita shock su Ilary Blasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesco Totti ha recentemente cancellato un ricordo importante della sua storia d’amore con Ilary Blasi, segnando un nuovo capitolo nella loro separazione. Dopo 23 anni, l’ex calciatore ha dichiarato che il celebre messaggio “6 unica” scritto sulla maglietta durante una partita contro la Lazio non era rivolto alla sua ex moglie, come molti avevano supposto, ma alla curva.

Totti “Il 6 unica non era per Ilary”

Intervistato da Luca Toni per Prime Video Sport, Totti ha chiarito che quel gesto era un omaggio ai tifosi e non un messaggio d’amore per Ilary. Questa rivelazione ha suscitato molte riflessioni sui sentimenti e sui ricordi legati alla coppia, ormai definitivamente sciolti. La separazione tra Totti e Blasi ha fatto molto discutere, tra frecciatine e tensioni, segnando un capitolo doloroso per i fan. Ora, l’ex calciatore sembra voler mettere un punto definitivo, cancellando anche i ricordi più belli di un amore che ha fatto sognare l’Italia.