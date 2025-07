Ilary Blasi e Bastian Muller: relax a Saint Tropez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno vivendo momenti di pura passione a Saint Tropez, dove la coppia si gode una vacanza romantica in Costa Azzurra. La conduttrice, 44 anni, ha condiviso sui social scatti molto intimi, tra abbracci in bikini e sorrisi felici, dimostrando un legame sempre più solido.

Ilary Blasi e le dichiarazioni su Bastian Muller

Mentre l’ex marito Francesco Totti è in viaggio con Noemi Bocchi e i figli in Asia, Ilary si dedica al relax e alle dolci effusioni con il compagno tedesco. In passato, la stessa aveva scherzato sul ruolo invertito tra loro ”Bastian è un uomo protettivo, romantico. Più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano, io la tedesca” disse al settimanale Chi.