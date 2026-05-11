Sport Capitanata
Torremaggiore torna in Eccellenza
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
🔴🔵 Atletico Torremaggiore in Eccellenza: festa grande al “San Sabino”
Una vittoria storica per l’ASD Atletico Torremaggiore che conquista la promozione in Eccellenza al termine di una sfida combattutissima contro l’ASD Lokomotiv Riccia. Decisiva la rete dell’1-0 arrivata nel secondo tempo supplementare, che ha fatto esplodere la gioia dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti.
Un traguardo che riporta Torremaggiore ai vertici del calcio regionale e regala alla città una serata indimenticabile di sport, entusiasmo e orgoglio rossoblù.