Torna l’ora solare: le lancette vanno spostate all’indietro

Redazione25 Ottobre 2025
a wall full of clocks
Photo by K HOWARD on Unsplash
Il cambio dell’ora è arrivato: nella notte tra oggi, sabato 25, e domenica 26 ottobre 2025, dovremo spostare le lancette degli orologi un’ora indietro passando dalle 3 alle 2.

Dispositivi come pc, smartphone e smartwatch provvederanno automaticamente al cambiamento.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale e dovremo spostare le lancette un’ora avanti.

