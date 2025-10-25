Attualità Italia
Torna l’ora solare: le lancette vanno spostate all’indietro
Il cambio dell’ora è arrivato: nella notte tra oggi, sabato 25, e domenica 26 ottobre 2025, dovremo spostare le lancette degli orologi un’ora indietro passando dalle 3 alle 2.
Dispositivi come pc, smartphone e smartwatch provvederanno automaticamente al cambiamento.
L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale e dovremo spostare le lancette un’ora avanti.