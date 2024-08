Torna la grande lirica a Manfredonia con il concerto “Sulle ali della Lirica” nel Chiostro Comunale il 28 agosto

Torna la grande lirica, puntuale, come ogni anno, nel chiostro comunale di Manfredonia, con la settima edizione del concerto “Sulle ali della lirica”, organizzato dall’associazione Internazionale di Musica “Re Manfredi”, con il patrocinio del Comune di Manfredonia e non anche grazie alla proficua sinergia del duo Antonio Castriotta, presidente dell’omonima associazione e Monica Mantovano, presidentessa associazione Ars e Fidapa-Bpw Italy Sezione di Manfredonia. L’evento è stato inserito dal Comitato Festa Patronale tra gli eventi della imminente festa in onore di Maria Santissima di Siponto.

Dunque, mercoledì 28 agosto alle ore 20, nel chiostro comunale di Manfredonia, accompagnati dal famoso pianista nonché direttore artistico della manifestazione, M°Davide Dellisanti, si esibiranno, il soprano Anna Maria Stella Pansini ed il tenore Paolo Spagnuolo entrambi tutti con un brillante curriculum artistico.

Nel corso della serata, verrà conferito il premio “Associazione Internazionale di Musica Re Manfredi” al basso Shi Zong, quale eccellente interprete dell’opera lirica italiana nei teatri di tutto il mondo.

L’ingresso al concerto è libero con ingresso a partire dalle ore 20 e sipario ore 20,30.

Vi aspettiamo, come ogni anno per deliziarvi con la grande lirica.

Antonio Castriotta e Monica Mantovano