Manfredonia e Bisceglie non si incontrano dal 2023
Manfredonia e Bisceglie non si incontrano dal 2023
Un derby pugliese tra i più classici in D e in Eccellenza, ma Manfredonia e Bisceglie non si incontrano dal maggio del 2023, in quell’incredibile 0-0 dei playoff che portò i sipontini a giocarsi la finalissima per accedere in D contro il Gallipoli.
Durante quella stagione, la 2022/23, Manfredonia e Bisceglie si incrociarono altre due volte: finì sempre 0-0, a sottolineare l’equilibrio che caratterizzava la sfida, anche a distanza, tra biancocelesti e neroazzurro stellati.
L’ultima vittoria del Manfredonia contro il Bisceglie è datata esattamente dieci anni fa: il 17 ottobre del 2016, in Serie D, la squadra allenata da Vadacca vinse 2-1 ribaltando il momentaneo vantaggio ospite di Risolo con le reti di Coccia (ora al Barletta) e Bozzi all’88’.