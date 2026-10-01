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Rottamazione Quinquies, i Comuni della Provincia di Foggia che hanno aderito

Pubblicati i dati sull’adesione alla rottamazione quinquies per chi ha vecchi debiti relativi a Imu, Tari, Tasi, multe e bollo auto. La possibilità di accedere alla definizione agevolata dipende infatti dalla volontà della Regione o del Comune di residenza di aderire alla misura.

L’elenco degli enti che hanno adottato la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per aiutare i contribuenti a capire se i propri debiti possono rientrare nella sanatoria. Sono circa 1.500 gli enti che hanno aderito alla rottamazione quinquies per le proprie entrate. Tra questi figurano 1.461 Comuni, oltre a Regioni, Province, Città metropolitane, Province autonome e Unioni di Comuni.

In provincia di Foggia sono 13 i Comuni che hanno aderito: Carapelle, Casalnuovo Monterotaro, Cerignola, Chieuti, Foggia, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste.