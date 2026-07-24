Torna la 19esima sagra del Nodino e della Bruschetta: domenica 26 luglio a San Salvatore - frazione Montagna

Torna la 19esima sagra del Nodino e della Bruschetta, domenica 26 luglio a San Salvatore-frazione Montagna.L'Associazione Vento Nuovo APS è lieta di annunciare la 19esima sagra del Nodino e della Brus...

Torna la 19esima sagra del Nodino e della Bruschetta, domenica 26 luglio a San Salvatore-frazione Montagna.

L'Associazione Vento Nuovo APS è lieta di annunciare la 19esima sagra del Nodino e della Bruschetta, che si terrà domenica 26 luglio a San Salvatore-frazione Montagna. Un appuntamento nato per valorizzare le eccellenze del territorio e il lavoro quotidiano di chi vive a Montagna e la custodisce e diventato ormai tradizione attesa e sentita da tutti. Protagonisti della serata saranno gli immancabili nodini preparati al momento secondo la tradizione casearia locale insieme alle fragranti bruschette. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo e tanto divertimento.

Il programma

La manifestazione prenderà il via alle 17:30 con la visita guidata nella stalla e la mungitura delle mucche sarà l'apertura delle casse. Alle 19:45 inizierà la sagra con l'attesissimo lancio del nodino. La serata proseguirà con l'esibizione dal vivo degli Ideaband. A seguire il DJ set di Andrea Cubano e Gianni Nenna, accompagnati dalle coreografie della scuola di ballo MaryJStyle, che animeranno la piazza fino a tarda sera.

I ringraziamenti dell'Associazione

L'Associazione Vento Nuovo APS desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento particolare è rivolto agli allevatori della Montagna, che con dedizione, sacrificio e spirito di collaborazione custodiscono e tramandano una tradizione che rappresenta un elemento identitario del territorio. L'Associazione desidera ringraziare anche gli sponsor ufficiali, Cooperativa San Salvatore, Olearia Clemente, AGR Garganica S.S, il cui sostegno è fondamentale per la buona riuscita dell'evento.