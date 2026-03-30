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Torna il maltempo tra martedì e giovedì
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Torna il maltempo tra martedì e giovedì
Maltempo nel cuore della Settimana Santa.
Un forte maltempo è in arrivo al Centro-Sud tra il Martedì Santo ed il Giovedì Santo. Una goccia fredda con un minimo di bassa pressione posizionato tra Sicilia e Calabria, scaricherà tanto maltempo al centro sud con piogge diffuse anche fino a 100 mm sul Tavoliere!
Ancora acqua su una terra che fino a qualche mesa fa soffriva di siccità.
Ma non solo acqua: farà anche freddo per il periodo con quota neve che può scendere fino a 800 metri e venti in rinforzo da Nord-Est.
Sembrerà la settimana di Natale, non quella di Pasqua!