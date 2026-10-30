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Torna Domenica al Museo, aperti ed accessibili gratuitamente il Castello di Manfredonia ed il Parco Archeologico di Siponto

Torna Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, offre la possibilità di visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali.

Un’occasione per riscoprire le meraviglie del nostro patrimonio storico e archeologico, attraverso due luoghi straordinari che custodiscono e raccontano la storia del nostro territorio.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MANFREDONIA

Nella suggestiva cornice del Castello Svevo-Angioino, un viaggio alla scoperta delle Stele Daunie e delle preziose testimonianze delle antiche civiltà che hanno abitato la nostra terra.

Orario: 14:30 – 19:30

Ultimo ingresso alle 18:30.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

Un percorso affascinante tra le testimonianze dell’antica Siponto, dove storia, archeologia e innovazione si incontrano. Grazie a un’app con missioni e sfide ispirate a Minecraft, anche i più giovani potranno esplorare il patrimonio archeologico in maniera interattiva e divertente.

Orario: 9:00 – 18:00

Ultimo ingresso alle 17:15.

Ingresso gratuito in entrambi i siti.

La prima domenica del mese è un invito a riappropriarci della nostra storia, a conoscere meglio i luoghi che ci appartengono e a trasmettere alle nuove generazioni il valore della nostra straordinaria eredità culturale.

Domenica 1° novembre, regalatevi un viaggio nella storia. Le meraviglie di Manfredonia e Siponto vi aspettano!

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura