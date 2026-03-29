Sport Manfredonia
Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio
Torna al successo la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 28ª giornata.
Nella sfida odierna, i biancocelesti si sono imposti per 2-4 sul campo dell’Heraclea.
Di seguito i marcatori dell’incontro:
Berardinetti
Armillotta
Totaro
Facciorusso
Con questo successo il Manfredonia sale a quota 23 punti in classifica, ritrovando i tre punti dopo lo stop interno contro la Reggina.