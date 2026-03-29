Sport Manfredonia

Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio

Redazione29 Marzo 2026
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Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio

​Torna al successo la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 28ª giornata.

Nella sfida odierna, i biancocelesti si sono imposti per 2-4 sul campo dell’Heraclea.

​Di seguito i marcatori dell’incontro:

⚽ Berardinetti

⚽ Armillotta

⚽ Totaro

⚽ Facciorusso

​Con questo successo il Manfredonia sale a quota 23 punti in classifica, ritrovando i tre punti dopo lo stop interno contro la Reggina.

Redazione29 Marzo 2026
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