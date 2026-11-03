Manfredonia, la Piazza che unisce ha una nuova data
LA PIAZZA CHE UNISCE HA UNA NUOVA DATA!
SABATO 7 NOVEMBRE 2026
Dopo il rinvio del 24 ottobre, siamo pronti a ritrovarci in piazza per un appuntamento che ha un obiettivo importante!
Una citta, tante persone, un progetto comune: contribuire al completamento e all’allestimento della nuova sede di Manfredonia Autismo APS.
UN GRANDE EVENTO DI RACCOLTA FONDI, aperto a tutta la cittadinanza, per trasformare la solidarieta in un aiuto concreto.
Laboratori e attivita
Momenti di confronto e sensibilizzazione
Musica, animazione e DJ set
Food e Beverage
Attraverso gli acquisti food e beverage e le donazioni libere, ciascuno potra dare il proprio contributo.
Piazza del Popolo – Manfredonia
Prime attivita dalle 17:30
UNA CITTA IN FESTA. UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME.
L’iniziativa e realizzata con il contributo di FinXtra di Michele D’Isita.