Eventi Manfredonia

Manfredonia, la Piazza che unisce ha una nuova data

Redazione3 Novembre 2026
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LA PIAZZA CHE UNISCE HA UNA NUOVA DATA!

SABATO 7 NOVEMBRE 2026

Dopo il rinvio del 24 ottobre, siamo pronti a ritrovarci in piazza per un appuntamento che ha un obiettivo importante!

Una citta, tante persone, un progetto comune: contribuire al completamento e all’allestimento della nuova sede di Manfredonia Autismo APS.

UN GRANDE EVENTO DI RACCOLTA FONDI, aperto a tutta la cittadinanza, per trasformare la solidarieta in un aiuto concreto.

Laboratori e attivita

Momenti di confronto e sensibilizzazione

Musica, animazione e DJ set

Food e Beverage

Attraverso gli acquisti food e beverage e le donazioni libere, ciascuno potra dare il proprio contributo.

Piazza del Popolo – Manfredonia

Prime attivita dalle 17:30

UNA CITTA IN FESTA. UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME.

L’iniziativa e realizzata con il contributo di FinXtra di Michele D’Isita.

Gelsomino Ceramiche
Redazione3 Novembre 2026