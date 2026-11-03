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Manfredonia, D’Errico ad Antenna Sud: “In linea con gli obiettivi stagionali”

Il direttore generale del Manfredonia, Luca D’Errico, è intervenuto nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud, per commentare l’ottimo avvio di stagione della formazione biancazzurra: “Quando si mettono insieme tutte le componenti giuste per fare bene e si crea alchimia tra le parti, tutto diventa più facile. Questo aiuta anche ad affrontare le difficoltà che possono presentarsi nel corso della stagione“.

Sui risultati positivi ottenuti davanti al pubblico di casa del Miramare, D’Errico ha dichiarato: “Abbiamo giocato tre giornate senza pubblico, tuttavia sono soddisfatto delle prestazioni e dei tre risultati utili ottenuti su tre gare in casa. Il nostro cammino è in linea con l’obiettivo stagionale. Anzi, credo che questa sia una squadra con ampi margini di miglioramento“.

Infine, sulla possibilità di essere sorpresi dal rendimento della squadra in questa prima parte di stagione, ha aggiunto: “Abbiamo preso giocatori importanti e, ad oggi, non siamo sorpresi della posizione in cui ci troviamo. In trasferta, però, c’è ancora qualcosa che dobbiamo migliorare“.