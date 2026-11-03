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Meteo, come sarà il tempo nel prossimo weekend?

Ancora pioggia nel weekend?

Secondo IlMeteo.it sì.

Nel corso di Sabato 7 Novembre si registreranno precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali, a prevalente carattere di rovescio o locale temporale, con cumulati compresi tra 15 e 30 mm/24h e picchi locali fino a 30-40 mm/24h sui settori tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da un incremento della ventilazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali (Libeccio e Maestrale), con raffiche stimate tra 30 e 40 km/h lungo le coste esposte.

Domenica 8 Novembre si osserverà una progressiva attenuazione dei fenomeni e una generale stabilizzazione atmosferica, determinata dalla temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico che favorirà ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale: faranno eccezione i litorali della Toscana, dove non si esclude il transito di deboli precipitazioni isolate (cumulati inferiori a 5 mm/24h).