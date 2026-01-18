Torino, donna investita da pirata della strada nella notte

Una donna di 47 anni è stata investita da un'auto nella notte mentre attraversava corso Cairoli a Torino. Il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.La dinamica dell'incidenteL'incident...

Una donna di 47 anni è stata investita da un'auto nella notte mentre attraversava corso Cairoli a Torino. Il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, all'angolo con via dei Mille. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta da un veicolo che procedeva ad alta velocità. L'automobilista non si è fermato, dileguandosi nella notte come già accaduto in altri casi simili.

Le condizioni della donna

La 47enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale. Ha riportato una frattura del bacino e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque ricoverata per accertamenti.

Caccia al pirata della strada

La polizia locale è al lavoro per rintracciare il responsabile. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il veicolo e il conducente. Chiunque abbia assistito all'incidente è invitato a contattare le autorità.

L'appello dei familiari

I parenti della donna chiedono che il pirata della strada si costituisca. Un gesto di vigliaccheria che poteva avere conseguenze ben più gravi. La sicurezza stradale resta un tema drammaticamente attuale nelle città italiane.