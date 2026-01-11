Incidente in A14: morto imprenditore di 51 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi sull'autostrada A14, nel tratto tra il bivio con la A13 e San Lazzaro. La vittima è un imprenditore di 51 anni, alla guida di un'Aud...

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi sull'autostrada A14, nel tratto tra il bivio con la A13 e San Lazzaro. La vittima è un imprenditore di 51 anni, alla guida di un'Audi, che ha tamponato violentemente un tir fermo in coda. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo all'uomo.

La dinamica dello scontro

Il sinistro è avvenuto all'alba, quando il traffico stava iniziando a intensificarsi. L'Audi dell'imprenditore si è schiantata contro la parte posteriore del mezzo pesante, finendo letteralmente sotto il rimorchio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dall'abitacolo completamente distrutto. La situazione, già documentata in passato, evidenzia i rischi della circolazione autostradale.

Traffico in tilt e indagini in corso

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con code di diversi chilometri e automobilisti bloccati per ore. La Polstrada ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Come riportato dagli inquirenti, si sta valutando se l'uomo abbia avuto un malore o se sia stato un errore di valutazione.

Appello alla prudenza

Le autorità rinnovano l'appello alla massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne e in presenza di code. L'uso dei dispositivi di sicurezza e il rispetto delle distanze di sicurezza possono fare la differenza tra la vita e la morte. La famiglia della vittima è stata informata e si trova sotto choc per l'improvvisa tragedia.