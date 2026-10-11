Ondata di micro-furti a Manfredonia: presi di mira i locali commerciali, bottino misero 10 euro e 2 pacchetti di sigarette

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Nelle ultime notti Manfredonia è stata teatro di una serie di micro-furti che stanno creando comprensibile preoccupazione tra i commercianti locali. I colpi, messi a segno con modalità simili, sembrano tuttavia essere opera di ladruncoli improvvisati più che di una criminalità organizzata.

Tra gli episodi segnalati, il più eclatante ha visto i malviventi sfondare l’ingresso di una nota pizzeria del centro cittadino: un danno ingente alla struttura per un bottino irrisorio di appena 10 euro lasciati nel registratore di cassa. Non è andata meglio agli autori di un altro colpo in un bar della città, dove i ladri si sono intrufolati senza però trovare nulla da asportare. Un terzo episodio si è verificato in un fioraio nel quartiere Monticchio, dove il colpo si è concluso con il furto di soli due pacchetti di sigarette.

Sebbene la refurtiva sia sempre di modesto valore, i danni materiali ed economici subiti dai titolari restano significativi. Si invita la popolazione alla massima collaborazione nel segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi movimento sospetto, mentre si appella alle forze dell’ordine per un rafforzamento dei presidi e dei controlli notturni su tutto il territorio comunale a tutela delle attività commerciali.