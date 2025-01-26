Tony Effe confessa di aver pianto, ecco il motivo

Tony Effe, il trapper 33enne e membro della Dark Polo Gang, si racconta in un'intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, in cui affronta temi delicati legati alla sua vita personale e...

Tony Effe, il trapper 33enne e membro della Dark Polo Gang, si racconta in un'intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, in cui affronta temi delicati legati alla sua vita personale e professionale. Recentemente accusato di sessismo, Effe confessa di essere stato profondamente colpito da queste polemiche, dichiarando: "Mi sono un po' vergognato e mi sono messo a piangere". Le accuse lo hanno ferito, soprattutto perché ritiene che i suoi testi non debbano essere confusi con la sua persona. "Racconto ciò che vedo, ma non istigo all'odio", afferma, difendendo il suo operato artistico.

La sua vita privata: è fidanzato con Giulia De Lellis

Nella sua vita privata, Effe vive una relazione con Giulia De Lellis, con cui convive. Sottolinea come, grazie a lei, sia cambiato: “Ora preferisco rimanere a casa”. Recentemente ha introdotto Giulia al suo film preferito, "Harry Potter", costringendola a guardarlo nonostante le sue iniziali resistenze. Effe, che ha avuto un'infanzia normale, ha sempre cercato di migliorarsi e ora studia italiano per approfondire la sua cultura.

Il suo ultimo album, "Icon", è stato definito il disco della maturità, segnando una crescita personale e artistica. Con una nuova visione della vita e una maggiore consapevolezza, Tony Effe sembra pronto a affrontare le sfide future, sia nel mondo della musica che nella sua vita privata.