Tommaso Paradiso, tensione sul palco a Napoli

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Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso a Napoli. L’artista romano, impegnato nella tappa al Palapartenope del suo tour, è stato protagonista di un gesto improvviso che ha sorpreso il pubblico: nel pieno dell’esibizione ha lanciato il microfono sul palco, salvo poi chiarire e scusarsi pochi istanti dopo. Un episodio diventato rapidamente virale sui social.

Il gesto durante il live

Il fatto si è verificato nel corso della data del 30 aprile al Palapartenope. Durante l’esibizione, qualcosa è andato storto dal punto di vista tecnico: un problema agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, mandando in difficoltà il cantante.

La reazione è stata immediata e istintiva: visibilmente infastidito, Paradiso ha lanciato il microfono sul palco, lasciando il pubblico sorpreso.

Le scuse e il chiarimento

Subito dopo lo scatto d’ira, però, l’artista ha recuperato la calma e si è rivolto direttamente ai presenti: “Scusate, si sposta il volume da solo”, ha spiegato dal palco, facendo riferimento al malfunzionamento tecnico.

Le scuse sono arrivate in modo spontaneo e hanno contribuito a stemperare la tensione nel giro di pochi minuti, permettendo al concerto di proseguire regolarmente.

Tra reazioni e viralità

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, dove i video del momento sono diventati virali. Tra i fan c’è chi ha compreso lo sfogo, legandolo alla pressione del live e ai problemi tecnici, e chi invece ha criticato il gesto, ritenendolo eccessivo.

Nonostante tutto, il clima si è ricomposto rapidamente: lo stesso Paradiso ha coinvolto il pubblico in un momento corale, trasformando la tensione in partecipazione collettiva e riportando il concerto alla sua dimensione musicale.

Un episodio isolato nel tour

L’accaduto si inserisce nel tour 2026 dell’artista, che segna il suo ritorno nei palazzetti dopo l’esperienza a Festival di Sanremo 2026. Un episodio isolato che, al di là del gesto impulsivo, si è risolto rapidamente con le scuse e la ripresa dello spettacolo.