Falsissimo di Fabrizio Corona arriva a teatro: date, città e dove comprare i biglietti

Falsissimo, il progetto più discusso di Fabrizio Corona, lascia i social e approda nei teatri italiani con una serie di appuntamenti che promettono di attirare grande attenzione. Dopo mesi di polemiche, blocchi online e battaglie legali, Corona sceglie il palcoscenico per raccontare la sua versione dei fatti, senza filtri e con un linguaggio diretto.

Lo spettacolo si presenta come un viaggio dentro il potere mediatico, le dinamiche dell’informazione e i retroscena che, secondo lui, restano nascosti. Quali sono le date? Dove si possono acquistare i biglietti? E cosa vedranno gli spettatori durante lo show? Scopriamolo insieme.

Falsissimo a teatro: il nuovo progetto di Fabrizio Corona

Il 2026 segna il debutto teatrale di Falsissimo, un racconto che Fabrizio Corona porta sul palco con l’intenzione di mostrare ciò che, a suo dire, non trova spazio nei media tradizionali. Lo spettacolo si concentra su potere, gossip, silenzi e dinamiche che l’ex fotografo sostiene di conoscere da vicino.

Corona promette un racconto senza mediazioni, costruito su errori, cadute e retroscena che negli anni hanno alimentato la sua figura pubblica.

Il progetto nasce in un momento in cui Corona è stato più volte limitato sui social e ostacolato nella diffusione dei suoi contenuti. Da qui la scelta di rivolgersi al teatro, un luogo dove può esprimersi liberamente e incontrare il pubblico senza filtri.

La narrazione punta a dividere, a far discutere e a lasciare un segno, come lui stesso ha dichiarato più volte.

Il tour teatrale di Falsissimo toccherà diverse città italiane nel mese di maggio 2026. Le date confermate sono:

14 maggio 2026 – Catania, Teatro Metropolitan

21 maggio 2026 – Napoli, Teatro PalaPartenope

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Italia

23 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

Si tratta di teatri di grande capienza, scelti per accogliere un pubblico che negli ultimi mesi ha seguito con attenzione ogni sviluppo legato al progetto.

La tournée rappresenta un passaggio importante per Corona, che porta dal vivo un format nato online e diventato rapidamente un fenomeno mediatico.

Le vendite dei biglietti sono già aperte e l’interesse è alto, anche per via delle polemiche che hanno accompagnato il progetto fin dal suo lancio.

Dove acquistare i biglietti e perché Falsissimo fa discutere

I biglietti per Falsissimo sono disponibili su TicketOne, piattaforma ufficiale per la vendita delle date annunciate. L’acquisto è possibile sia online sia nei punti vendita autorizzati.

La scelta di affidarsi a un circuito nazionale conferma la volontà di portare lo spettacolo a un pubblico ampio, nonostante le controversie che circondano il progetto.

Parallelamente al debutto teatrale, continua lo scontro legale tra Mediaset e Fabrizio Corona. L’azienda ha annunciato azioni civili per un totale di 160 milioni di euro, accusando Corona di diffondere contenuti ritenuti offensivi e dannosi per la reputazione di persone e società coinvolte.

Secondo la nota diffusa dal gruppo, eventuali risarcimenti saranno destinati alla creazione di un fondo per sostenere le spese legali delle vittime di stalking, cyberbullismo e reati legati al Codice Rosso.

Corona, dal canto suo, ha scelto di non arretrare e di portare avanti il progetto anche attraverso il teatro, convinto che il palcoscenico sia il luogo ideale per raccontare la sua versione dei fatti. Il risultato è uno spettacolo che promette di far discutere, attirando sia chi lo sostiene sia chi lo critica, ma che certamente non passerà inosservato.