Tirocini al via: accordo tra Comune di Manfredonia e Università di Bari

Il Comune di Manfredonia aderisce al programma di tirocini curriculari di formazione e orientamento con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche!

L’assessore alle Risorse Umana Sara Delle Rose dichiara “Con questa adesione, che prevede l’attivazione di 18 tirocinanti come da nostro piano, rinnoviamo l’impegno per la formazione dei giovani e l’incontro tra università e pubblica amministrazione. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Personale per il lavoro svolto nella definizione di questa partnership”

Cosa c’è da sapere?

• Obiettivo: Creare un ponte tra formazione e mondo del lavoro.

• Destinatari: Studenti universitari per tirocini formativi.

• Piattaforma: La collaborazione sarà formalizzata tramite il portale P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.

• Importante: I tirocini sono gratuiti per il Comune e non costituiscono un rapporto di lavoro.

Crediamo che i tirocini siano uno strumento fondamentale di crescita personale e professionale. È un investimento sul futuro delle nostre risorse umane e del territorio!