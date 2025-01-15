Tina Cipollari tronista dopo 20 anni: torna a cercare l'amore a Uomini e Donne

Tina Cipollari torna sul trono: dopo oltre 20 anni dal suo debutto nel noto programma Mediaset, ha deciso di riaprire il suo cuore. Nel corso della registrazione del 14 gennaio 2025, Maria ha rivelato...

Tina Cipollari torna sul trono: dopo oltre 20 anni dal suo debutto nel noto programma Mediaset, ha deciso di riaprire il suo cuore.

Nel corso della registrazione del 14 gennaio 2025, Maria ha rivelato che Tina Cipollari, l’opinionista spietata sarà la nuova tronista di Uomini e donne. Era dal lontano 2001 che Tina Cipollari non occupava più la sedia rossa, quando fece il suo debutto nel programma conquistando il pubblico con la sua ironia e la sua esplosività. Oggi, a distanza di più di vent’anni, Maria De Filippi ha sorpreso tutti annunciando ufficialmente il ritorno di Tina, ma questa volta nelle vesti di tronista. Dopo anni di successi televisivi e momenti difficili nella vita privata, ha deciso di aprire di nuovo il suo cuore. “Sto cercando un marito, ma niente spiantati!" dichiara con il suo solito stile tagliente. Cosa aspettarsi da Tina sul trono? La sua presenza promette di stravolgere le dinamiche del programma. I fan sono curiosi di scoprire come Tina gestirà la corte dei suoi pretendenti. Riuscirà a trovare l’uomo giusto?