Amici 24, serale del 19 aprile: doppia eliminazione choc!

La quinta puntata del serale di Amici 24, andata in onda sabato 19 aprile 2025 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Due concorrenti hanno dovuto abbandonare la competizione, mentre in studio si sono registrati momenti di tensione tra i giudici. Ospite musicale della serata è stata Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo “Strade”.

Amici 24: le manche e le eliminazioni

La serata si è articolata in tre manche. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha dominato la competizione, vincendo tutte le sfide e mettendo in difficoltà le squadre avversarie.

Prima manche: la squadra Zerbi-Celentano ha affrontato quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La ballerina Francesca è stata eliminata direttamente dopo aver perso il ballottaggio contro TrigNO e Nicolò.

Seconda e terza manche: la squadra Zerbi-Celentano ha continuato a vincere, portando Senza Cri al ballottaggio finale contro TrigNO. Alla fine, è stata Senza Cri a dover lasciare la scuola.

Tensioni tra i giudici

Durante la serata, si è registrato un momento di tensione tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. Il giudice ha rifiutato di esprimere un giudizio su un guanto di sfida proposto dalla maestra, suscitando l’intervento di Maria De Filippi per placare gli animi.

Le esibizioni e le pagelle

Tra le esibizioni più apprezzate della serata, spicca quella di Jacopo Sol, che ha confermato il suo talento e la sua crescita artistica . Al contrario, Nicolò ha mostrato segni di cedimento, risultando meno convincente rispetto alle precedenti performance.

Ospite musicale: Giordana Angi

Giordana Angi, ex concorrente di Amici, è tornata sul palco del talent per presentare il suo nuovo singolo “Strade”. La sua esibizione ha emozionato il pubblico e i presenti in studio. Si tratta di una ballad intensa, nata la scorsa estate mentre era impegnata come opening act nei concerti europei di Sting. Un’esperienza che ha lasciato il segno, trasformandosi in ispirazione musicale e confermando la sua crescita artistica anche al di fuori del contesto televisivo.

Le prime dichiarazioni di Senza Cri dopo l’eliminazione

Appena uscita dalla casetta di Amici 24, la cantante Senza Cri ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Witty, raccontando a caldo le emozioni vissute durante il suo percorso nel talent. La pupilla di Lorella Cuccarini ha detto riguardo alla sua esperienza: “Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo. Sono grata a questo posto. Ho smesso di nascondermi, durante il Serale invece ho titubato. Mi sento cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Ho scoperto la fiducia e la pazienza. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho”.



