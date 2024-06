Ti Porto un Libro: il 26 giugno Gabriella Genisi presenta il nuovo romanzo a Manfredonia

L’omicidio da risolvere ambientato a Manfredonia

Per una volta, non parliamo di realtà: Caruso, il vicequestore siciliano conosciuto nei libri delle indagini di Lolita Lobosco, dopo la fine della relazione con la commissaria più famosa d’Italia e un anno sabbatico trascorso in Puglia, accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia, nonostante diverse criticità.

La bellezza del territorio stride con un sistema criminale che attanaglia la comunità. Arrivato in Capitanata, nel tentativo di dimenticare Lolita, Caruso si imbarca in un paio di storie sbagliate, finché sulla scrivania non gli si presenta un caso complesso. A Siponto, la nostra frazione balneare, in un villino sul mare è stato ritrovato un cadavere seduto in poltrona davanti alla tv: nel braccio era infilato l’ago di una siringa.

La porta è chiusa dall’interno e tutto fa pensare a un’overdose, ma l’attuale compagna assicura che l’uomo non consumava droghe.

L’indagine condurrà il commissario Caruso a Bologna, alla scoperta dei segreti della vittima legati al mondo dei giochi di ruolo.

Questa storia sarà la trama del libro “Giochi di Ruolo” di Gabriella Genisi che sarà a Manfredonia il 26 giugno per presentare il suo ultimo lavoro in occasione della IV edizione della rassegna letteraria “Ti Porto un Libro”.

L’evento, da quest’anno, fa parte della serie di eventi del Festival delle Terre d’Acqua, dove peraltro sarà premiata la Apulian Film Commission con i Destination Marketing Awards (e noi ci auspichiamo che questo ente possa scegliere proprio Manfredonia per ambientare un eventuale adattamento cinematografico del libro!).

Nel frattempo, abbiamo l’occasione di conoscere la scrittrice – peraltro già premiata per la Letteratura con il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi – che ha già esaltato le bellezze della nostra Puglia.

Siete tutti invitati a questo momento di condivisione letteraria presso l’anfiteatro di Marina del Gargano alle ore 20.30.

Ufficio Stampa

Fondazione Re Manfredi