The Voice Generations 2026, finale del 27 marzo: i 12 gruppi in gara e tutte le anticipazioni

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Il viaggio musicale di The Voice Generations 2026 sta per arrivare al suo momento più atteso. Venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la finale del talent che unisce voci e storie appartenenti a età diverse, un format che ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di raccontare legami familiari, amicizie e percorsi di vita attraverso la musica.

Alla conduzione torna Antonella Clerici, che anche quest’anno ha guidato il programma con il suo stile caloroso e diretto, trasformando ogni puntata in un racconto corale.

Ma chi sono i finalisti? Quali squadre si contenderanno la vittoria? E cosa aspettarsi dalla serata conclusiva? Scopriamolo insieme.

I 12 gruppi finalisti: un mosaico di generazioni, legami e storie da raccontare

Dopo tre puntate di Blind Auditions, scelte difficili e momenti di grande emozione, i coach hanno selezionato i 12 gruppi vocali che si giocheranno tutto nella finale del 27 marzo.

Il format, creato da John de Mol e approdato in Italia nel 2022, punta proprio su questo: mettere insieme generazioni diverse, creando combinazioni vocali che raccontano molto più di una semplice performance.

La selezione non è stata semplice. I coach – Arisa, Loredana Bertè, Clementino (affiancato da Rocco Hunt) e Nek – hanno dovuto ridurre i 28 gruppi iniziali a soli 12, affidandosi spesso all’istinto e alla capacità di immaginare un percorso artistico credibile per ciascun duo o ensemble.

Ecco i finalisti che saliranno sul palco:

Team Arisa

Francesco e Paola

Roberta e Alice

Mariagrazia e Gennaro

Team Clementino & Rocco Hunt

Antonio e Flora

Maddalena e Dorotea

Matteo e Michele

Team Nek

Famiglia Venturini

Tommaso e Lorenza

Matilde e Sara

Team Loredana Bertè

Liliana e Francesco

Jessica e Ilda

Ennio ed Emanuela

Dodici gruppi, dodici storie, dodici modi diversi di vivere la musica. La finale promette di essere una serata intensa, perché ogni formazione porta con sé un legame speciale: c’è chi canta con un genitore, chi con un fratello, chi con un amico di lunga data.

È proprio questa dimensione emotiva a rendere The Voice Generations un talent diverso dagli altri.

I coach e le loro squadre: strategie, scelte e aspettative per la finale

I quattro coach hanno lavorato con i loro gruppi per settimane, cercando di valorizzare non solo la tecnica vocale, ma anche la capacità di raccontare qualcosa di autentico.

Ogni squadra arriva alla finale con un’identità precisa. Arisa ha puntato su voci pulite, armonie delicate e una forte componente emotiva. Nek ha costruito un team equilibrato, con gruppi capaci di unire precisione e calore. Clementino e Rocco Hunt hanno portato energia, ritmo e una visione più contemporanea del talento. Loredana Bertè, come sempre, ha scelto personalità forti, voci riconoscibili e storie che lasciano il segno.

La finale sarà anche una sfida tra stili: pop, soul, tradizione, modernità. Ogni coach spera di portare la propria squadra alla vittoria, ma il risultato finale dipenderà dalle performance live e dalla capacità dei gruppi di emozionare il pubblico da casa.

Cosa aspettarsi dalla finale del 27 marzo: musica, emozioni e un successo già annunciato

La puntata conclusiva di The Voice Generations 2026 sarà trasmessa in diretta dall’Auditorium del Foro Italico, con la regia di Sergio Colabona e la produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia.

Durante la serata, ogni gruppo presenterà un brano pensato per mettere in risalto la propria identità vocale e il legame che unisce i componenti.

Il programma, disponibile anche on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia, ha già dimostrato di essere uno dei successi della stagione.

La seconda puntata del 13 marzo ha registrato 3,2 milioni di spettatori e il 22,8% di share, confermando il venerdì sera di Rai 1 come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico.

La finale del 27 marzo promette quindi una serata ricca di emozioni, con momenti musicali che celebrano non solo il talento, ma anche il valore delle relazioni che attraversano le generazioni.