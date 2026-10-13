Manfredonia, circa 100.000 euro per la Comunità Energetica Rinnovabile

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La Regione Puglia ha confermato l’ammissibilità e il finanziamento della proposta del Comune di Manfredonia per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, con un contributo di 98.637 euro nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Un risultato importante che segna un passo avanti verso una transizione energetica capace di coniugare tutela dell’ambiente, risparmio e inclusione sociale.

«Questo finanziamento conferma la volontà della nostra Amministrazione di investire in un futuro più sostenibile. Vogliamo che la transizione energetica diventi un’opportunità concreta per tutta la comunità, con benefici ambientali, economici e sociali», dichiara il sindaco Domenico La Marca.

«Per noi la Comunità Energetica non è soltanto un progetto ambientale, ma una scelta di equità sociale. Vogliamo contribuire a contrastare la povertà energetica e fare in modo che i benefici del cambiamento arrivino anche alle famiglie più fragili. Perché una città più sostenibile è davvero tale solo se non lascia indietro nessuno», afferma l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino.

Il Comune proseguirà il percorso verso la costituzione della CER, con l’obiettivo di trasformare la sostenibilità in un’opportunità condivisa per tutta Manfredonia.