The Family quando torna su Canale 5? Svelata la possibile data del ritorno in tv

Tra le serie tv più viste nella stagione estiva c’è The Family che ha registrato ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. Lo sceneggiato – made in Turchia – è stato sospeso ad inizio settembre per permettere la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Mediaset ha quindi deciso di mandare in onda le puntate di The Family in esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove stanno registrando tantissime visualizzazioni. Adesso, i telespettatori si stanno chiedendo quando tornerà la storia di Devin e Aslan sui teleschermi di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni la serie tv potrebbe tornare nel 2025 in concomitanza alla fine di Endless Love, che saluterà il pubblico dopo due stagioni di grande successo.

The Family: ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv

The Family potrebbe tornare su Canale 5 nei primi mesi del 2025 in concomitanza al finale di Endless Love. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv made in Turchia? Le anticipazioni segnalano che Aslan dovrà affrontare una sfida molto difficile. L’uomo cadrà nella disperazione quando la vita di sua moglie sarà appesa ad un filo durante il parto. I medici infatti saranno costretti ad operare Devin per salvare lei ed il bambino che attende. Nonostante questo, le condizioni della protagonista appariranno abbastanza critiche, tanto da far preoccupare Aslan ed i medici. Devin riuscirà a sopravvivere? Non resta che attendere il ritorno della serie tv sui teleschermi di Canale 5 per vedere cosa succederà.