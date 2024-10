Uomini e Donne anticipazioni dal 14 al 18 ottobre: Morena in lacrime umiliata da Mario

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show di Canale 5 in programma da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre in prima visione tv. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che scoppierà la passione tra Mario e Morena. I due decideranno di conoscersi meglio fuori dalle telecamere. La frequentazione culminerà in una notte di fuoco come rivelato da Mario Cusitore nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere confiderà a tutti i presenti di aver fatto l’amore con Morena all’interno della sua Smart dopo essere stati in discoteca. Mario inoltre non esiterà a fornire dettagli della notte bollente avuta con la dama. L’uomo racconterà in studio che Morena aveva lasciato le sue mutande all’interno dell’autovettura.

Anticipazioni Uomini e Donne: Valentina bacia Mario e Andrea

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate trasmesse dal 14 ottobre su Canale 5 rivelano che Morena piangerà a dirotto al termine della rivelazione di Mario Cusitore. Grande attenzione anche su Valentina, che bacerà sia Mario Verona che Andrea. Proprio quest’ultimo spiazzerà Martina quando confiderà di essere interessato a conoscerla. La tronista però dichiarerà di non aver intenzione di conoscere il cavaliere. Francesca Sorrentino sarà alle prese con le prime eliminazioni. La tronista manderà via Gabriel mentre con Federico ci sarà un’esterna che non convincerà fino in fondo il ragazzo. In studio, il corteggiatore dichiarerà di aver notato una certa freddezza da parte di Francesca, che a quel punto non prenderà bene la confessione.