The Family non va in onda: quando torna su Canale 5, la decisione di Mediaset

The Family è stata la serie tv rivelazione dell’estate di Canale 5. La storia d’amore travagliata tra Aslan e Devin ha ottenuto un boom di successo sulla rete ammiraglia Mediaset. Basti pensare che le puntate hanno raggiunto oltre il 18% di share sui teleschermi di Canale 5. Nonostante abbiano ottenuto grandi ascolti, Mediaset ha deciso di sospenderla. The Family è stata sospesa per lasciare spazio a My home my destiny, la serie tv con protagonista Demet Ozdemir. Da oggi 2 settembre verranno trasmesse le nuove puntate della seconda stagione di My home my destiny nella fascia pomeridiana che va dalle ore 14:45 fino alle 15:45 circa. Una scelta che ha scatenato l’ira dei fan, sebbene dietro questo si nasconda una strategia ben precisa.

The Family va in onda in streaming su Mediaset Infinity e in estate 2025 su Canale 5

La storia di Devin e Aslan continuerà ad essere visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. In questo modo, The Family contribuirà a far crescere i numeri della piattaforma grazie alle persone che si collegheranno per seguire le vicende ambientate in Turchia. Per questo motivo, le nuove puntate della serie tv saranno visibili in chiaro solo nell’estate 2025 su Canale 5. Neanche a dirlo, la scelta ha scatenato l’ira dei telespettatori, i quali vorrebbero che la soap opera con Aslan e Devin prendesse il posto di Segreti di famiglia in prima serata. Ma cos’era successo nel finale della serie tv? Nell’ultima puntata andata in onda il 30 agosto su Canale 5, Devin aveva sparato a Cihan per difendere Aslan mentre Ekrem aveva deciso di lasciare Yagmur a causa del suo passato come escort.