Segreti di famiglia, anticipazioni seconda puntata del 23 giugno: un omicidio sconvolge Ceylin

Domenica 23 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Segreti di famiglia. In dettaglio, grande attenzione sarà focalizzata sulle conseguenze della morte di Inci. Ceylin non riuscirà a mettere le mani a tutte le informazioni sul caso dopo che verrà estromessa definitivamente da esso. Nel frattempo, la famiglia di Inci piangerà disperata la sua morte. Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che Zafer farà ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. Sarà qui che l’uomo scoprirà che sua figlia è purtroppo deceduta: il padre di Ceylin non riuscirà a trattenere le lacrime di fronte al tragico fatto. Nel frattempo, Ceylin scoprirà che Merve aveva tutto il tempo il telefono di sua sorella Inci mentre quest’ultima ne utilizzava un altro per incontrare il suo vecchio fidanzato segreto.

Segreti di famiglia anticipazioni: Cinar sospettato dell’omicidio di Inci

Le anticipazioni di Segreti di famiglia in programma il 23 giugno su Canale 5 rivelano che Cinar verrà sospettato dell’omicidio di Inci mentre la famiglia della vittima apparirà dilaniata dal dolore. Nel frattempo in procura arriveranno importanti novità sul caso. Ceylin comunicherà a Ilgaz di aver intenzione di riprendere il caso: il pm apparirà felice che l’avvocata ha intenzione di seguire le indagini. Nel contempo, Parla farà una scoperta che susciterà il suo shock: la ragazza scoprirà sua zia mentre rovista tra gli oggetti personali di Inci. Ceylin, invece, scoprirà le chiavi di un auto all’interno delle cose di sua sorella. Per questo motivo, l’avvocata interrogherà la nipote a tal riguardo. Infine Ilgaz si recherà al bar dell’università dove scoprirà che Inci e Cinar erano solo amici.