The Couple: tutto su Irma Testa – età, fidanzata e curiosità

Irma Testa, celebre boxeur italiana e prima donna del nostro Paese a conquistare una medaglia olimpica nel pugilato, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, questa volta al di fuori del ring. Dal 7 aprile 2025, è tra le protagoniste di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in questa avventura televisiva, c’è la sorella maggiore Lucia, con la quale condivide un legame profondo e una passione per il pugilato.

Chi è Irma Testa: la “Farfalla” del pugilato italiano

Nata il 28 dicembre 1997 a Torre Annunziata, Irma Testa ha iniziato a praticare il pugilato all’età di 12 anni, ispirata dalla sorella Lucia. La sua carriera sportiva è costellata di successi: bronzo agli Europei 2012 in Polonia, oro mondiale nel 2013 in Bulgaria e il titolo di Miglior pugile ai Mondiali 2015 a Taiwan. Nel 2021, ha fatto la storia diventando la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nei pesi leggeri. Oltre ai successi sportivi, Irma ha anche affrontato importanti sfide personali. Sempre nello stesso anno, ha deciso di fare coming out, rivelando la sua omosessualità in un’intervista a Vanity Fair. Attualmente, vive ad Assisi con la sua compagna Alessandra. Quest’ultima è una giovane fotografa originaria del Cilento, in provincia di Salerno. La loro storia d’amore è iniziata nel 2023. Alessandra ha affrontato un percorso personale significativo, decidendo di trasferirsi per amore e affrontando le difficoltà legate al coming out, soprattutto nei confronti della sua famiglia. In un’intervista a Le Iene, ha condiviso le sue paure iniziali, in particolare il timore di deludere il padre, ma ha trovato la forza di vivere apertamente la sua relazione con Irma. La coppia ha raccontato che il loro primo incontro è avvenuto grazie a Instagram, dove Alessandra seguiva l’atleta, e dopo un periodo di corteggiamento, si sono incontrate a Napoli, dando inizio alla loro relazione. Il loro legame si è rafforzato nel tempo, diventando un esempio di amore e coraggio. ​

Lucia Testa: la sorella e compagna d’avventura​

Lucia Testa, sorella maggiore di Irma, ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera della campionessa. Appassionata di pugilato fin da giovanissima, è stata lei a introdurre Irma a questo sport. Quando Irma è stata convocata agli Europei, Lucia ha scelto di mettere da parte le proprie ambizioni per sostenere la famiglia e permettere alla sorella di perseguire il suo sogno. Oltre al pugilato, Lucia ha intrapreso la carriera di infermiera, dimostrando dedizione sia nella sfera professionale che in quella familiare. La sua passione per la boxe, tuttavia, è rimasta intatta, e il legame con Irma si è consolidato nel tempo, trasformandosi in una collaborazione che va oltre il semplice rapporto fraterno.

The Couple: una nuova sfida per le sorelle Testa​

Nel reality The Couple – Una vittoria per due, Irma e Lucia Testa affrontano una nuova avventura, questa volta squisitamente televisiva, mettendo alla prova la loro complicità e determinazione. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vede diverse coppie sfidarsi per aggiudicarsi il premio finale, con il pubblico che gioca un ruolo fondamentale nel decretare i vincitori. La partecipazione delle sorelle Testa al reality ha suscitato grande interesse, non solo per la notorietà di Irma nel mondo dello sport, ma anche per la storia di solidarietà e sacrificio che le unisce. La loro presenza nel programma rappresenta un esempio di come il legame familiare possa essere una forza motrice potente, capace di affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal ring.​ In conclusione, Irma e Lucia Testa portano in The Couple non solo la loro esperienza e determinazione, ma anche una testimonianza di amore fraterno e resilienza. Sarà interessante vedere lo svilupparsi di questa nuova esperienza e quale impatto le due riusciranno ad avere sul pubblico a casa.