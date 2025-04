The Couple, spoiler terza puntata: lite tra due concorrenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo una pausa dovuta alla morte di Papa Francesco, The Couple torna stasera 28 aprile con la sua terza puntata. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del nuovo reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, con Francesca Barra e Luca Tommassini nel ruolo di opinionisti. Il montepremi finale è un milione di euro, che sarà conquistato dalla coppia che riuscirà a spuntarla, ma non sarà affatto facile: molte le difficoltà che i concorrenti dovranno affrontare prima di giungere all’agognato premio. Questa sera i partecipanti, inoltre, vivranno la prima eliminazione.

The Couple: anticipazioni terza puntata

Secondo il comunicato stampa Mediaset pubblicato da Isa e Chia, nel corso della terza puntata di The Couple è prevista la prima eliminazionne: in bilico la coppia formata da Thais ed Elena e quella di Jasmine e Pierangelo. Una delle due, dovrà quindi lasciare il reality e veder svanita la speranza di vincere il milione; in seguito le chiavi della coppia eliminata andranno in eredità a qualcun altro. E non finisce qui: i concorrenti ancora in gara dovranno sfidarsi in duelli sempre più difficili e fare scelte che potrebbero stravolgere gli equilibri nella Casa. E cosa dire poi delle simpatie, antipatie e colpi di scena tra i vari concorrenti che rendono le dinamiche sempre più imprevedibili? Col passare del tempo amicizie e intese vanno sempre più a destabilizzarsi: ogni mezzo per il ricco e agognato premio finale. Nel frattempo è da segnalare una fuoriosa litigata tra le sorelle Boccoli. Brigitta e Benedicta hanno infatti avuto un duro scontro in queste ultime ore. Tuttp è iniziato dopo il gioco di Memory nella White Room, durante cui le due sorelle non sono riuscite a imporsi. Appena tornate in salone, Brigitta e Benedicta hanno iniziato a litigare furiosamente. Benedicta, rivolgendosi alla sorella, ha urlato: “Sei entrata tutta demoralizzata, prima di entrare dicevi ‘sono una pippa, non lo so fare. Tanto perdiamo, tanto arriviamo ultime’”. Offesa per la parole di Benedicta, Brigitta ha risposto: “Abbassa il tono. Io gioco quando dico che sono una pippa, scherzo, sono ironica. Tu che sei tanto ironica dovresti capirlo. Sei tu che mi hai trattato malissimo là dentro urlando ‘Dai, dai, dai, dai, dai’. Oh, ma come ti permetti“. In seguito, Benedicta ha abbandonato la stanza e Brigitta, la quale si è messa a piangere. Brigitta si è confidata con Manila Nazzaro, che ha cercato di consolarla. La Boccoli si è sfogata con l’ex Miss Italia: “Mi ha trattato malissimo. È comunque un gioco, non mi tratti male!“. Manila ha risposto: “Arriverà il momento in cui sbaglierà pure lei“. Non tutto il male viene per nuocere: questi litigi potrebbero accendere l’hype per il reality e convincere molti più telespettatori a seguire The Couple. Staremo a vedere.