The Couple sotto accusa, Striscia La Notizia attacca i notai: “Distratti e poco lucidi”

Lo scorso 7 aprile è andata in onda la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. Una prima puntata che ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 19%. Nonostante un debutto buono in televisione, non sono mancate critiche da parte del pubblico ma anche da Striscia La Notizia. Proprio il tg satirico di Antonio Ricci ha mosso alcune accuse nei confronti di The Couple. Il programma ha preso di mira i notai, che hanno il compito di garantire la regolarità delle prove. Secondo Striscia La Notizia, i notai sarebbero stati distratti e poco lucidi nel corso della prima puntata del reality show. Al centro del dibattito, il notaio che non avrebbe dato per buona una risposta corretta di Jasmine Carrisi ed ha giudicato sbagliato una risposta delle sorelle Boccoli, che era invece corretta.

The Couple: la conduzione di Ilary Blasi sotto attacco

A pochi giorni dall’inizio di The Couple su Canale 5 ci sono già le prime polemiche. Questa volta, Striscia La Notizia ha accusato i notai del reality show di essere stati distratti nel giudicare le prove delle coppie presenti in gara. Ma non è finita qui perché nella bufera c’è andata anche Ilary Blasi, che è stata accusata di aver avuto una conduzione troppo urlante e molto superficiale. Un atteggiamento che ha suscitato le critiche del pubblico da casa. Sui social infatti molti utenti hanno accusato il reality show di essere una brutta coppia del Grande Fratello mentre altri ritengono che non avrà un grande futuro in televisione. Nel frattempo, le coppie in gioco iniziano a far parlare di loro sopratutto le sorelle Boccoli, che si sono lamentate dei cattivi odori presenti nella casa.