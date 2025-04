The Couple, cattivi odori nella casa, Brigitta Boccoli sbotta: “Odore di fogna”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 7 aprile è andata in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5 la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. La puntata è stata vista da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 19%, molto superiori alle aspettative. Il programma che è uno spin-off del Grande Fratello vede otto coppie sfidarsi in giochi di abilita e fisiche per cercare di vincere il montepremi da 1 milione di euro. Tra le concorrenti di questa prima edizione di The Couple vi sono Brigitta e Benedicta Boccoli, le quali hanno già fatto subito parlare di loro a pochi minuti dall’inizio della diretta su Mediaset Extra. Le due donne infatti si sono lamentate della puzza in cucina, dichiarando le seguenti parole: “Odore di fogna. Beh, sono stati sei mesi qui dentro”, facendo riferimento ai concorrenti del Grande Fratello. Di qui, è arrivata la reazione di Antonino Spinalbese che ha dichiarato le seguenti parole: “In salone non si sente.”

The Couple, le sorelle Boccoli si lamentano dei cattivi odori

Ieri 7 aprile ha debuttato The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. A poche ore dall’inizio della diretta giornaliera su Mediaset Extra, le sorelle Boccoli si sono lamentate a causa della presenza di cattivi odori e di una cucina vecchia. Benedicta ha dichiarato le seguenti parole: “Questa cucina è vecchia. Vedi? Guarda lì la piastra”. Di qui, è arrivato il commento da parte di Antonino Spinalbese, che tornando sui cattivi odori ha detto che in salone non erano presenti e che sarebbero andati vita prima o poi. Insomma a distanza di nemmeno 24 ore dall’inizio del programma, due inquiline sono già apparse un po’ in difficoltà.