The Couple rischio di chiusura anticipata? Ecco perché potrebbe fare flop

Stasera 14 aprile in prima serata sui teleschermi di Canale 5 andrà in onda la nuova puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. La prima puntata ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori, superando di gran lunga le aspettative in termini di ascolti. Con la puntata di stasera, la conduttrice sarà messa di fronte ad una nuova importante sfida per vedere se riuscirà a continuare questo andamento positivo. In rete, The Couple non sembra star avendo successo. La diretta in onda 24 ore su 24 sui teleschermi di Mediaset Extra è vista da una percentuale ridotta di spettatori rispetto al Grande Fratello. Anche sui social, il pubblico sembra essere più preso a commentare gli ultimi sviluppi degli ex concorrenti della casa del GF che quelli del programma di Ilary Blasi.

The Couple non sta catturando l’attenzione del pubblico

The Couple non sembra star riscontrando il successo sperato sui social, che oggi sono di fondamentale importanza per vedere l’andamento di un programma. Il reality show che ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione potrebbe quindi chiudersi in anticipo come già mormorato da alcune testate online. La presenza di dinamiche molto simili al Grande Fratello non aiuta il nuovo reality show con gli ascolti. Nemmeno il presunto avvicinamento di Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese oppure la conferma del tradimento di Manila Nazzaro ai danni del suo ex fidanzato sembra star catalizzando l’attenzione del pubblico. Non ci resta che attendere stasera 14 aprile per vedere se il programma riuscirà ad ingranare la marcia perché altrimenti il rischio di flop è dietro l’angolo.