Ilary Blasi spiega come ha conosciuto Bastian

Ilary Blasi, famosa conduttrice italiana, ha condiviso i dettagli del suo amore con Bastian Muller, 37 anni, in un'intervista esclusiva. La loro storia è iniziata in una lounge dell'aeroporto di New Y...

Ilary Blasi, famosa conduttrice italiana, ha condiviso i dettagli del suo amore con Bastian Muller, 37 anni, in un'intervista esclusiva. La loro storia è iniziata in una lounge dell'aeroporto di New York, dove Bastian si è avvicinato a Ilary chiedendole come si chiamasse su Instagram, un approccio che ha sorpreso la 43enne, abituata a un modo di interagire diverso dopo 20 anni di relazione con Francesco Totti.

Cosa ha detto Ilary Blasi su Bastian?

Nonostante Bastian non parli ancora italiano, la Blasi sottolinea il suo lato romantico, contrariamente agli stereotipi sui tedeschi. “Lui mi fa sentire unica”, afferma, raccontando anche che una cartomante le aveva predetto un incontro speciale a New York. La loro prima serata insieme ha incluso champagne e una conversazione leggera, con Bastian che non conosceva la sua fama in Italia.

Oltre alla sua vita sentimentale, Ilary ha intrapreso un nuovo percorso di studi in Criminologia, rifiutando alcuni progetti televisivi. Vive il presente circondata dai suoi affetti, tra cui sorelle, madre e figli, assaporando la felicità in ogni istante. La Blasi sembra finalmente aver trovato un equilibrio tra vita privata e professionale.