The Couple: questione di vita o di morte, la decisione di Mediaset

The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset condotto da Ilary Blasi, non ha brillato certo per ascolti elevati. I piani alti di Cologno Monzese hanno, tuttavia, preso una decisione definitiva sullo show: esso non chiuderà ma cambierà collocazione. A partire dal prossimo 15 maggio, infatti, il reality sarà spostato a giovedì sera, cedendo il posto all’Isola dei famosi da lunedì 12, generando una piccola rivoluzione nel palinsesto di Canale 5. Andiamo ora a fare più dettagliatamente il punto della situazione, cercando di capire gli obiettivi di Mediaset.

Nuova collocazione per The Couple

In verità pare che non ci sia mai stata l’intenzione di interrompere The Couple, poiché ci sarebbe speranza che il reality possa, in qualche modo, fare breccia nel cuore degli appassionati di tale genere di show. La posta in gioco è del resto molto alta: un milione di euro al vincitore dello show. Un premio troppo importante per poter chiudere in anticipo un simile format, come invece gufavano le malelingue. Secondo però quanto riferisce L’Angolo delle notizie, il cambio di serata sembra una tattica affinché il programma condotto dalla Blasy non precipiti ancora più in basso con gli ascolti. L’ex moglie di Totti ha un passato brillante come conduttrice dell’Isola dei famosi, ma purtroppo questa esperienza a The Couple non è stata altrettanto soddisfacente. I numeri parlano chiaro: solamente 1.527.000 spettatori nella puntata del 28 aprile, con uno share del 10,8%, e gia questo ha dato da pensare. Tuttavia, Mediaset ha scelto di non abbandonare il programma, anche per rispetto nei confronti dei telespettatori e degli stessi partecipanti al gioco. Si va avanti, ma stavolta con i piedi di piombo: l’obiettivo, oramai, non è più trasformare The Couple in uno show campione di ascolti, ma perlomeno fargli racimolare qualche numero in più, sperando che il cambio di giorno possa essere un elemento vincente. Dobbiamo riflettere su un elemento importante: adesso siamo entrati nella fase finale di The Couple, quella decisiva per il futuro del programma. Ilary Blasi dovrà dare il meglio di sé per far passare agli annali The Couple come un reality show non di certo iconico, ma perlomeno dignitoso. Certo, vista la situazione degli ascolti mostrata finora, reputiamo un po’ difficile che The Couple venga confermato per una nuova edizione, ma mai dire mai. Intanto, ecco che si appresta a tornare l’ennesima edizione dell’Isola dei famosi, sperando che dopo 22 anni di presenza tra Rai e Mediaset sappia ancora farsi valere nel contesto televisivo odierno. L’appuntamento è per il 7 maggio alle 21:30 su Canale 5. Non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento!