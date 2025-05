The Couple chiuso in anticipo: la reazione di Ilary Blasi è lapidaria sui social!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Couple ha debuttato qualche settimana fa sui teleschermi di Canale 5. Dopo un inizio buono, il reality show condotto da Ilary Blasi ha registrato un flop dopo l’altro. Il programma non è mai riuscito a catturare l’attenzione del pubblico da casa. Anche l’ultima puntata andata in onda di domenica ha registrato meno di un milione di telespettatori. Un record di ascolti in negativo per lo spin-off del Grande Fratello, che ha costretto i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione clamorosa. Nella giornata di ieri, la rete guidata da Piersilvio Berlusconi ha diramato un comunicato che annuncia la chiusura anticipata di The Couple. Nell’annuncio si leggono le seguenti parole: “Il programma si ferma, l’intero montepremi sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il milione di euro verrà utilizzato per realizzare la nuova Terapia intensiva pediatrica e neonatale.”

Ilary Blasi rinnega The Couple: il gesto social

I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di chiudere anticipatamente The Couple, evitando persino di trasmettere la finale che sarebbe dovuta andare in onda la prossima domenica sui teleschermi di Canale 5. Una decisione presa a causa dei bassi ascolti registrati dal reality show. A poche ore dal comunicato, chi sta facendo molto parlare è Ilary Blasi, la quale si è resa protagonista di un gesto sui social che non è passato inosservato. La conduttrice ha rimosso ogni post riguardante il programma dal suo profilo d’Instagram. La donna sembra abbia voluto rinnegare l’ultima esperienza televisiva che si è rivelata un vero e proprio flop sotto ogni punto di vista.