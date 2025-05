Tradimento sospesa in prima serata su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico di Canale 5. Ogni appuntamento delle vicende di Guzide collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani, confermandosi un nuovo successo delle reti Mediaset. In queste ultime ore però la dizi turca è stata oggetto di un nuovo cambio di programmazione da parte dei piani alti di Cologno Monzese. Tradimento subirà una nuova variazione di palinsesto per quanto riguarda la settimana in onda dal 12 al 18 aprile. In particolare, la serie tv turca con protagonista l’attrice Vahide Percin non andrà in onda in prima serata di martedì 13 maggio. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda una nuova puntata di Maria Corleone 2, la fiction arrivata alla sua seconda stagione con l’attrice Maria Diletta Rossi.

Tradimento si ferma col doppio appuntamento in prima serata

La serie tv si fermerà col doppio appuntamento in prima serata a partire dalla settimana che va dal 12 al 18 aprile. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Tradimento in programma nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Guzide si metterà in viaggio con Sezai per incontrare il ragazzo che potrebbe essere suo figlio biologico. Purtroppo l’incontro con il giovane avrà una drammatica svolta quando verrà accoltellato in carcere. L’ex giudice a questo punto si offrirà di pagare l’operazione chirurgica per salvare la vita di Hakan. Nel frattempo, Oylum parteciperà alla cerimonia di famiglia a Diyarbakir. Proprio in questo frangente la ballerina verrà rapita da uomini di Mualla, che l’accuserà di essere la mandante dell’omicidio di Behram. Oylum riuscirà a salvarsi rivelando di aver incontrato il sicario di Behram per ripagare un vecchio debito di suo fratello Ozan.