The Couple: svelate le prime coppie tra i concorrenti anche un ex di Belen Rodriguez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Couple debutterà il prossimo 7 aprile su Canale 5, sostituendo il Grande Fratello. Il programma vedrà coppie di vip sfidarsi in sfide di resistenza e strategia. Le indiscrezioni sul cast continuano a susseguirsi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, nel cast ci sarà Antonino Spinalbese, noto per essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Inoltre ci saranno le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta. Manila Nazzaro, invece, sarà accompagnata da Stefano Oradei, noto per essere stato maestro di Ballando con le stelle per tante edizioni. Nel cast di The Couple in partenza il 7 aprile ci saranno anche Jasmine Carrisi, la nipote di Amanda Lecciso, insieme a Pierangelo Greco, un suo ex fidanzato. Tra gli sportivi che entreranno nella casa vi sarà Irma Testa, la prima pugile italiana a conquistare una medaglia Olimpica che parteciperà insieme alla sorella Lucia. Alcuni concorrenti, invece, scopriranno il proprio partner nel corso della prima puntata come Antonino.

The Couple si svolgerà nella casa del Grande Fratello

The Couple si svolgerà nella stessa casa del Grande Fratello. Le coppie completamente isolate dal mondo esterno dovranno affrontare prove settimanali di resistenza, collaborazione e strategia per ottenere alcuni vantaggio nel gioco. I concorrenti passeranno le giornate senza contatti con l’esterno mentre il pubblico avrà un ruolo importante. Infatti potranno salvare o eliminare i concorrenti proprio come accadeva nel Grande Fratello tramite il televoto. Il reality show inoltre mette in palio un montepremi record da 1 milione di euro, una cifra che ha attirato molti. In particolare, Alfonso Signorini aveva ironizzato sulla somma con Ilary Blasi intervenuta nel corso della finale del Gf. Il conduttore aveva dichiarato: “Vabbè ma tu per 1 milione di euro che te ne fa? Ti vendi due Rolex” con chiaro riferimento alle dispute legali tra lei e Francesco Totti.