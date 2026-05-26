The 50 Italia, Shaila Gatta e Helena Prestes sorprendono la rete: il motivo

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The 50 Italia è tra i reality show in onda in questo momento in Italia. Il programma uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video sta tenendo alta l’attenzione del pubblico. Tra le concorrenti che si sono messe più in mostra nelle prime puntate dello show vi sono state Shaila Gatta e Helena Prestes. L’ex velina di Striscia La Notizia e la modella brasiliana hanno sorpreso il pubblico sia per come hanno superato le prove ma anche per il loro atteggiamento molto diverso rispetto a quando parteciparono insieme al Grande fratello,dove le liti erano all’ordine del giorno. In rete sono apparsi diverti commenti che hanno elogiato Shaila Gatta e Helena Prestes come questo: “Comunque questa alleanza tra di loro mi sta piacendo forse con il tempo hanno capito che è inutile farsi la guerra inutilmente perché in quella topaia del GF c’erano di mezzo gli autori che facevano cose assurde”

Shaila Gatta e Helena Prestes, pace a The 50 Italia?

Shaila Gatta ed Helena Prestes sembrano aver sotterrato l’ascia da guerra in seguito alla partecipazione al Grande fratello nel 2024. Le due donne hanno saputo fare squadra nel corso delle prime puntate di The 50 Italia, tanto da non escludere una pace tra di loro. Proprio le due concorrenti del nuovo reality show di Amazon Prime Video sono date come ospiti della nuova edizione di Vip Champion prevista per fine mese sull’Isola di Capri. Oltre a loro saranno presenti anche altri ex gieffini come Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefania Orlando.